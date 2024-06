Marcello Antony diz que filhos trabalham como faxineiro e auxiliar de cozinha na Europa

O ator Marcello Antony, que vive há seis anos em Portugal, disse que três dos cinco filhos trabalham como faxineiro e auxiliar de cozinha no território português. Segundo o brasileiro, os filhos estão "encarando a vida como ela é".



"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", disse Marcello, em entrevista ao canal de Leda Nagle, no YouTube.

"O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. Ganha 80 euros por faxina, o que dá uns R$ 480. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos. Ganha 40 euros", acrescentou o ator.

Marcello também contou que a mentalidade das pessoas em relação ao trabalho na Europa é diferente da do Brasil. "São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre", falou.

"Estou dizendo isso num panorama de mentalidade, de como eles estão encarando a vida, coisa que eu não tive na minha idade. Eles enfrentam a vida como ela é", completou Marcello.