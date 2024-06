Oruam curte Paris após polêmica com polícia em Portugal

O rapper Oruam, de 23 anos, desembarcou na França e compartilhou fotos e vídeos curtindo Paris na segunda-feira (24/6). O músico viajou para a capital francesa após se envolver em uma polêmica com policiais de Portugal.

No domingo (23/6), Oruam disse que foi barrado por policiais de realizar um show em Algarve, localizado no sul de Portugal. "Será por que eles me odeiam?", perguntou o jovem no Instagram. O rapper também mostrou que foi abordado por agentes com cães farejadores, mas não deu mais detalhes da ação policial.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, é uma das recentes revelações do trap nacional. Oruam nasceu em 2001 e foi criado no morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele começou a se destacar no cenário musical brasileiro em 2021, quando lançou a música Invejoso, ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé.

Ele é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho que foi preso em 1996 e condenado a 44 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Em março, o rapper protagonizou uma polêmica ao se apresentar no Lollapalooza com uma camisa estampada com o rosto do pai.