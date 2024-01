A apresentadora Xuxa Meneghel concedeu entrevista à CARAS e comentou que tem aprendido a rever seu comportamento diante de tantas polêmicas envolvendo seu nome.

"Estou aprendendo a lidar com a maldade. Minha mãe me ensinou que se alguém me batesse ou xingasse, era para revidar. E trouxe isso para o meu dia a dia. Ela não sabia que existiriam mídias sociais, em que as pessoas escrevem muitas coisas bacanas e algumas horríveis. A gente esquece as coisas boas e respondemos aos haters, batemos boca… Hoje, minha mãe diria para não responder", disse.

"Aprendi que as pessoas querem tirar seu brilho, espaço, luz, tempo e sossego. E não quero mais dar meu tempo, luz e espaço para quem fala coisas ruins de mim. Simplesmente, deleto. Antes, respondia, mas hoje, com quase 61 anos, não respondo mais", desabafou.

A apresentadora também comentou sobre o documentário Pra sempre tão bom-paquitas, que tem previsão de estreia este ano no Globoplay.

"A Ana Paula Guimarães e a Tatiana Maranhão, ex-paquitas, já falavam sobre esse doc. antes do meu. Queremos lançá-lo logo para aproveitar a curiosidade das pessoas que gostariam que o meu documentário fosse maior. Vou gravar depoimento para o doc. delas", disse.

O post Xuxa após documentário polêmico: ‘Estou aprendendo a lidar com a maldade’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.