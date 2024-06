Virginia Fonseca e Zé Felipe se manifestam sobre ação trabalhista

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão prestes a se mudar para sua nova mansão, mas enfrentarão uma batalha judicial devido a uma ação trabalhista movida por dois funcionários da empreiteira responsável pela construção do imóvel. Os pedreiros alegam que houve descontos indevidos em seus pagamentos. Em resposta, a equipe de comunicação do casal afirmou que eles são responsáveis apenas pelo repasse financeiro à empresa contratada, que por sua vez, é a encarregada de remunerar os trabalhadores.

"Sobre as notícias veiculadas a respeito da ação trabalhista movida por dois profissionais, que atuavam na obra da casa do casal Zé Felipe e Virginia Fonseca, temos o seguinte a declarar: Foi contratada uma empreiteira para tal obra, sendo a mesma responsável por administrar os prestadores de serviço", declarou a assessoria do casal. Eles enfatizaram que "cabe ao casal somente o repasse financeiro, de acordo com o determinado pela contratada – construtora". A equipe também mencionou que os advogados da família estão disponíveis para prestar mais esclarecimentos à justiça.

Além dos descontos, os funcionários reclamaram de desvio de função, insalubridade, horas extras e danos morais, conforme reportou O Globo. O processo está em andamento no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) e requer um pagamento de R$ 70 mil para cada funcionário. A situação legal destaca questões importantes sobre as condições de trabalho e a responsabilidade dos contratantes na construção civil.

A nova residência do casal é uma luxuosa mansão de 7 mil m², equipada com áreas de lazer, como piscina, academia, cinema, estúdio de gravação, biblioteca e uma brinquedoteca para as crianças. Embora Virginia Fonseca e Zé Felipe esperassem se mudar apenas em 2025, a mudança está prevista para ocorrer ainda neste ano.

Reprodução/ Instagram

