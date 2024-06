Simone Spoladore é confirmada no elenco de "Mania de Você"

Simone Spoladore, atriz, está confirmada no elenco de Mania de Você, próxima novela das 9, de João Emanuel Carneiro, segundo informações do Gshow. A última novela da atriz na Globo foi no remake de Éramos Seis, com a Clotilde.

A atriz se junta a Fábio Assunção, Eriberto Leão, Eliane Giardini, Mariana Ximenes, Alinne Moraes e a tantos outros nomes recentes confirmados na trama.

O desejo pela nova novela de João Emanuel Carneiro é tão grande que no início do mês, a Globo já divulgava teaser da novela, com Adriana Esteves, Gabz, Chay Suede e Agatha Moreira. A trama estreia apenas em setembro, um mês antes das eleições.

Numa entrevista ao Gshow, o autor da trama fez um resumo da história central. "É uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles", disparou.

