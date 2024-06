Autora francesa Hannelore Cayre participa de bate papo nesta quarta

A Embaixada da França exibe, nesta quarta-feira (26/6), o longa-metragem A Patroa, em sessão na Sala Le Corbusier. Inspirado no livro homônimo, o roteiro do filme contou com participação da autora do livro, Hannelore Cayre, que participa de um bate papo com tradução nesta quarta (26/6). A obra original recebeu grande prestígio e ganhou prêmios de literatura policial.

A Patroa foi agraciado com prêmios da literatura policial, entre eles o Prix du Polar Européen e o Grand Prix de Littérature Policière.

A Patroa narra a história de Patience Portefeux (Isabelle Huppert), uma especialista em língua árabe que presta serviço à justiça francesa. Traduzindo conversas de traficantes grampeados em escutas telefônicas, ela trabalha o quanto pode para garantir, sozinha, o sustento das filhas e os custos da mãe que está internada em uma clínica para idosos.

Serviço

A Patroa

Nesta quarta-feira (26/6), a partir das 19h, na Sala Le Corbusier (Embaixada da França SES Qd 801). Entrada franca.