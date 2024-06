MC Daniel coloca prótese de ouro nos dentes

Reprodução/ Instagram MC Daniel

Na noite de quarta-feira (27), Mc Daniel surpreendeu seus fãs ao exibir sua nova aquisição luxuosa: um ‘grillz’, termo usado para descrever capas de metal que cobrem quase toda a arcada dentária, banhado em ouro de 18 quilates. Em seu Stories no Instagram, o artista compartilhou detalhes sobre os diversos modelos que adicionou à sua coleção, destacando seu gosto pelo acessório extravagante.

Antecipando as críticas que sabia que receberia, Mc Daniel foi direto ao ponto. "Eu gosto da parada", afirmou, justificando sua escolha. Ele apresentou três modelos distintos: um de prata banhado em ouro de 18 quilates, avaliado em R$11,9 mil; outro de prata banhado a ouro rosé, com valor de R$15,1 mil; e um grillz de prata 950 cravejado de zircônias, custando R$13,5 mil. As peças, além de ostentarem luxo, refletem uma tendência crescente entre artistas de diferentes gêneros musicais.

Essa moda, embora tenha ganhado força no Brasil recentemente, tem suas raízes na cultura do hip hop dos Estados Unidos dos anos 1990. Grandes nomes da música, como Madonna, ajudaram a popularizar o uso de grillz, que sempre foi um símbolo de status entre os rappers. No Brasil, artistas como Matuê e Oruam já aderiram à tendência, que agora conquista também figuras do pop.

A adesão de Mc Daniel ao uso de grillz não só reflete um gosto pessoal, mas também evidencia a influência cultural norte-americana no cenário musical brasileiro. O funkeiro, ao se esquivar das críticas, reafirma sua autenticidade e vontade de se expressar através de suas escolhas estéticas, marcando seu lugar entre os ícones que seguem essa moda brilhante e ousada.

