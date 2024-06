Gaúcho, Bernardo Busnello estreia em Reis, produção bíblica da Record

Bernardo Busnello está na 11ª temporada de Reis, na Record, como Atai. O artista, no entanto, já atuou na produção, interpretando outro personagem, o Ózem, da quarta fase da trama bíblica, que, aliás, marca sua estreia na teledramaturgia.

“Estou adorando a experiência de contar uma história de uma época em que não vivemos, podendo se aprofundar em costumes e culturas que hoje já não se tem mais contato. Atai tenta, ao longo da sua trajetória, encontrar o seu espaço e significado dentro de sua família, uma vez que não é o primogênito nem o preferido dentre os irmãos”, conta o artista, que seguirá dando vida a Atai na 12ª fase da produção da Record.

Gaúcho de 26 anos e com sete de carreira artística, Bernardo Busnello tem no currículo a websérie SongBook e o longa Existem lobos no sótão, que lhe rendeu indicação de Melhor Ator no RioWebFest 2023.

“Me tornei ator depois deum concurso de teatro na época da escola. Fui o protagonista de uma peça da minha sala e, desde então, comecei a investir na carreira. Por conta de Reis saí de Porto Alegre para morar no Rio de Janeiro e quero mais oportunidades aqui", declarou.