Protagonista na Record, Day Mesquita retorna em dose dupla na Globo

Distante da tevê aberta desde 2019, quando protagonizou a novela Amor sem igual, produção contemporânea da contemporânea da Record em que viveu a carismática garota de programa Poderosa, Day Mesquita retorna aos lares brasileiros em dose dupla.

Além de marcar presença em Cheias de charme, sucesso das 19h de 2012 que está sendo reprisada no início das tardes na Globo, a atriz de 38 anos entra em Família é tudo, para uma participação pra lá de especial.

Marcando seu retorno à emissora, ela interpretará Marta, personagem envolvida na trama de Netuno/Léo (Paulo Lessa) com a protagonista Vênus (Nathália Dill) na trama assinada por Daniel Ortiz e Fred Mayrink.

Day Mesquita, atriz (foto: Adri Lima/Divulgação)

Ainda que não estivesse no ar na tevê aberta desde a protagonista que fez na Record, Day Mesquita não deixou de trabalhar. Em 2021, a paranaense gravou a minissérie Tudo de bom, que será lançada em uma plataforma de streaming a ser definida, onde interpretará Simone Mantovani, uma das personagens centrais. No fim de 2023, a artista estreou no Star+ com a série How to be a carioca e gravou uma série que será baseada em fatos reais. Nessa trama, Day vive uma personagem com surtos psicóticos e traços de esquizofrenia que revive grandes traumas de seu passado e os enfrenta no divã.

