Emily Matte e Malu Lázari vivem concubinas do harém na Record

Atriz, dançarina e cantora, Emily Matte está na série A rainha da Pérsia na pele da sagaz bailarina grega Aria, que chega na Pérsia como a concubina do Rei Xerxes e promete mexer com as emoções e o casamento dele com Ester durante a trama.

"Aria me presenteou com a possibilidade de levar para televisão a minha primeira arte: a dança. Foi ela que despertou em mim o amor pela arte e os palcos e também o verdadeiro discernimento sobre a disciplina e a responsabilidade com nossos objetivos e desejos. Além do mais, Aria é muito diferente de outras personagem que já interpretei. Ela é ousada e sagaz o tempo todo, se diverte com sua sensualidade e não tem medo de ser julgada ou criticada por suas atitudes", festejou a artista.

Com 25 anos de idade e 10 de carreira, Emily Matte começou a carreira na fronteira de Brasil e Paraguai e fez sua estreia na TV na oitava temporada de Reis, em 2023, também na Record. A artista também pode ser vista atualmente na série Só eu e ela, ao lado de André Ramiro, Priscila Reis e Roney Villela, que está disponível nos catálogos da Prime Video, Claro TV e Apple TV.

Emily Matte, atriz (foto: Rael Barja)

Ex-Miss

Outra atriz que interpreta uma integrante do harém do rei é Malu Lázari. Ela é Darya, uma jovem ambiciosa e invejosa que marca a estreia da atriz na emissora. Antes disso, a artista de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, trabalhou em As aventuras de Poliana, do SBT, e em Malhação — Toda forma de amar, na Globo. "Sempre tive vontade de fazer um projeto de época. Eu amo o teatro e foi lá que comecei e descobri meu amor pela atuação", diz.

Com diversos cursos no currículo, Malu Lázari já atuou em mais de 10 peças. Ostentando os títulos de Miss SP Infantil (2012) e Miss Brasil Mirim (2013), a atriz aproveita sua paixão pela moda para trabalhar também como influenciadora:

"As redes sociais foram meu suporte durante esses anos longe da televisão, que é meu grande amor! Minha prioridade é e sempre será atuar, mas cada vez mais me apaixono por essa troca com os seguidores, que acompanham meu trabalho voltado para moda e beleza", contou.

Malu Lázari, atriz (foto: Renan Montenegro)