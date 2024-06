Chico Bernardes mergulha em autodescoberta em novo álbum 'Outros Fios'

Chico Bernardes lança o segundo álbum, Outros Fios, com novas experiências musicais. Com o primeiro lançamento, em 2019, Chico aproveitou a pandemia para focar no projeto e se aprofundar na produção musical. Outros Fios tem dez faixas e foco no instrumental. Com uma temática de pós-amor, o álbum retrata a autodescoberta do artista após aventuras amorosas, em um ambiente mais solitário.

Assim que o primeiro disco, autointitulado Chico Bernardes, foi lançado, o músico já havia começado a compor o segundo trabalho. Com a pandemia, Chico conseguiu focar com totalidade em Outros Fios e reunir conhecimento e equipamento para gravar o álbum em casa e encontrara a essência do trabalho. “Esse segundo disco foi a minha descoberta como produtor musical. Eu acho que saí maduro disso e acho que por isso levou tempo. Acho que foi um projeto pessoal maior do que só entregar mais um disco”, comenta Bernardes.



O processo de construção do álbum juntou uma grande pesquisa do Chico durante esses cinco anos. Com foco no instrumental, Chico se entregou ao uso de sintetizadores e reuniu diversas inspirações. “Nesse novo disco, com os novos conhecimentos dos sintetizadores, pude explorar novos ritmos. E acho que explorando tudo isso eu vi que daria para fazer uma pintura ao redor das canções com novos elementos e focar nessa ideia de fazer arranjos diferentes. Acho que eu constantemente estava me desafiando a tentar chegar em arranjos que não fossem óbvios para mim chegar em algo inovador”, ressalta Chico.



Em relação ao seu primeiro álbum, é possível observar um amadurecimento em sua musicalidade. Com novas sonoridades, Chico explora novos sentimentos em relação a música. “Eu estava começando uma carreira, e enxergava na ótica de alguém que tem um sonho muito grande. E essa visão de vamos virar uma estrela, acho que tinha uma megalomania muito maior. Agora, acho que é chegar e apresentar o que a gente tem pra oferecer e poder trocar com as pessoas. Acho que também foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi no meio do caminho. Me sinto muito mais pronto para poder entregar um pouco mais de mim”, destaca o músico.



Para o futuro, Bernardes pretende levar o disco para turnê no Brasil e na Europa. Aprimorando a ideia dos shows, ele deseja explorar novos formatos para apresentar o novo projeto, em parceria com Gabriel Milliet, em show mais intimista sem um formato de banda completo. “Também quero montar um formato de banda, para juntar minhas músicas de banda do outro disco e poder levar para ambientes maiores, onde talvez o meu formato mais intimista não se encaixe. É um projeto para trabalhar este semestre e vamos ver o que vem por aí. Também é novidade por aqui”, finaliza Chico Bernardes.