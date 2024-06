'Divertida Mente 2': Duas emoções foram cortadas do filme

Divertida Mente 2 estreou nos cinemas na última semana e, como o primeiro filme, se tornou um sucesso de bilheteria ao atingir a marca de US$ 724,4 milhões (cerca de RS$ 3,9 bilhões), segundo dados do Box Office Mojo. A sequência de animação produzida pela Disney e Pixar trouxe à tela do cinema quatro novas emoções, sendo elas a Ansiedade, Vergonha, Inveja e Tédio, além das emoções "originais" Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho — apresentadas no primeiro filme.

Segundo a roteirista do longa, Meg LeFauve, outras duas emoções ficaram de fora do roteiro final de Divertida Mente 2. O filme teria a Humilhação e a Culpa, mas ambas personagens acabaram sendo cortadas.“Acho que em termos emocionais, nós realmente tentamos por um bom tempo ter as emoções Humilhação e Culpa no filme”, revelou Meg em entrevista ao portal norte-americano Comic Book.



Meg relatou que a Humilhação e a Culpa precisariam de mais tempo de desenvolvimento, o que viria de encontro com um foco dado à Ansiedade. “Nós conversamos com muitos especialistas sobre elas. A humilhação não é uma coisa legal, porque é só sobre atacar você. A culpa tem a ver com assumir responsabilidades e é um comportamento, não quem você é”, disse a roteirista.