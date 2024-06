Edu Guedes conta como Ana Hickmann reagiu a pedido de noivado surpresa

Edu Guedes, aos 50 anos, mostrou ser um verdadeiro romântico ao surpreender Ana Hickmann, de 43, com um pedido de casamento durante uma viagem a Portugal. Em entrevista à Quem, Edu revelou a reação de Ana: "Ela reagiu muito bem. Na hora, disse: ‘sim, sim, sim’. Estamos muito felizes!", compartilhou o chef de cozinha, radiante com o momento especial.

A viagem a Portugal coincidiu com a participação de Edu no Circuito Estoril de automobilismo, onde ele preparou cuidadosamente o pedido de casamento. O casal recentemente compartilhou nas redes sociais momentos íntimos, refletindo a harmonia e cumplicidade que os une.

Além do compromisso recém-assumido, Edu e Ana já têm planos concretos para o futuro juntos. Eles adquiriram uma mansão em Porto Feliz, interior de São Paulo, que inclui diversas comodidades luxuosas como piscina, home theater, e quatro suítes, entre outras. A casa, ainda em fase de preparação, representa um novo capítulo na vida do casal, que planeja a mudança com tranquilidade.

O relacionamento de Edu e Ana começou este ano, após a apresentadora finalizar seu casamento anterior. "É sobre ter um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz", afirmou Ana ao anunciar o namoro. A história de amor entre eles continua a evoluir, mostrando que o futuro reserva ainda mais felicidade e realizações para o casal.

