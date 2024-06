Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (30/6)

Conforto e segurança

Data estelar: Lua míngua em Touro

A falta de mínimo conforto e segurança no dia a dia conduz ao trauma, e pessoas traumatizadas vivem assustadas e, tentando se proteger, passam a ficar agressivas e hostis, mesmo em situações em que esse comportamento seria totalmente desnecessário.

Pode parecer óbvio, e talvez o seja, mas nunca é demais destacar o que seja óbvio, porque é, também, o que normalmente passa despercebido, e a obviedade em questão diz respeito a poder nos permitirmos, com total naturalidade, momentos de serenidade, lançando mão de quanto artifício seja necessário nesse sentido.

Pois então, toma um tempo deste domingo para te dedicar, sem falsos pudores, a descansar em nome de adquirir um pouco mais de conforto e, assim, tua alma se sentir mais segura entre o céu e a terra.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que o cenário pareça tão cheio de conflitos que a alma fique estática, sem saber o que fazer, continue avançando, tentando não atropelar ninguém, porque lá na frente já consegue se avistar um oásis. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de haver alternativas, sua alma parece ter empacado nas opções que escolheu, e nada indica que essas sejam as melhores. Se você ampliar sua visão dos acontecimentos, é certo que todo mundo ganhará com isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O mundo anda se tornando mais complicado a cada dia que passa, e o mundo não é nada mais, nada menos, do que as pessoas com que você precisa tratar em todos os âmbitos, do particular e íntimo até o formal e produtivo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A sensibilidade conecta sua alma com situações que acontecem distantes e, por isso, deixam você com o ônus de interpretar o que acontece, e nem sempre você acerta na tecla. Às vezes, é melhor sentir e não pensar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pense bem, pense na beleza do que você pretende; que seus pensamentos sejam magnéticos para atrair os ingredientes necessários a tudo que você pretende realizar. O trabalho mental é de extrema importância.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você verá que as coisas se dirigem a um bom destino, e que o estado de conflito que prevalece na atualidade não veio para ficar, é apenas uma condição passageira que, inclusive, ajuda a chegar a um entendimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As formalidades são muito importantes, porque elas estabelecem o tom dos relacionamentos e produzem efeitos estimulantes, mediante os quais as pessoas se sentem à vontade para serem elas mesmas, e você as conhecer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nesta parte do caminho é urgente você se reinventar, para que as pessoas não deem nada do que você fizer por garantido. É preciso você ter um pouco mais de domínio sobre a situação em andamento, surpreendendo todo mundo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dentre todas as coisas que andam acontecendo, procure selecionar direito o que sua alma pretende fazer, porque senão haverá nada além de distrações, todas maravilhosas, mas sem a consistência da realização.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas úteis e há também as inúteis, mas todas acontecem ao mesmo tempo e, por isso, seria melhor você fazer bom uso do discernimento para distinguir umas das outras, em nome de não perder tempo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em geral, as pessoas são bastante formais, porque as formalidades lhes servem para se ocultarem de si mesmas, já que não conseguem ser espontâneas e livres de repressões exageradas. Ajude essas pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seu silêncio incomoda as pessoas, porque elas esperam que você se posicione com clareza, e a falta de palavras as deixa inseguras, num momento em que seria melhor abrir o jogo para tudo ser mais transparente. Em frente.