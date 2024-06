â??Rockstarâ??: Lisa, do BLACKPINK, alcança maior estreia feminina no Spotify Global - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lisa, integrante do BLACKPINK, quebrou um recorde histórico no Spotify Global. A rapper tailandesa, que lançou seu novo single solo, Rockstar, emplacou a canção entre as mais ouvidas da principal plataforma de streaming do mundo.

A artista alcançou a oitava colocação, entre as 50 mais ouvidas das últimas 24 horas, com 5,89 milhões de streams. A marca, inclusive, é a maior obtida por uma solista de K-Pop da história.

Rockstar, inclusive, é o primeiro lançamento da nova parceria entre a RCA Records e a empresa de gestão de Lisa, LLOUD Co., que ela fundou no início deste ano.

A faixa foi composta pela própria integrante do BLACKPINK, em parceria com Brittany Amaradio, James Essien, Lucy Healey, Ryan Tedder e Sam Homaee, tendo sido produzida por Tedder e Homaee. Em tempo, apesar do lançamento, Lisa continua sendo um dos nomes do maior grupo de K-pop feminino em atividade atualmente.

