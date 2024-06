Renascer: filho de Morena e Deocleciano reencarna; saiba em qual personagem

No início da novela "Renascer", Morena (interpretada por Uiliana Lima/Ana Cecília Costa) passou pela dor devastadora de perder seu bebê logo após o parto. Nos próximos capítulos, no entanto, ela viverá uma emoção indescritível ao descobrir que o filho reencarnou em outra pessoa.

Na ocasião, ela descobrirá que Pitoco (Juan Queiroz) é a reencarnação do bebê que ela perdeu. Antes mesmo dessa revelação surpreendente, Morena já havia acolhido o rapaz em seu coração como se fosse um filho.

"Ainda não sabemos como vai ser essa revelação, mas acho que o mais importante é Morena já ter adotado esse homem, independentemente de ser o filho reencarnado ou não. Esse sentimento de mãe extrapola completamente essa mulher. É uma questão de você adotar, abraçar, acolher, cuidar, nutrir", disse a atriz Ana Cecília em entrevista à jornalista Carla Bittencourt do portal Notícias da TV.

Desde o primeiro encontro com Pitoco, Morena sentiu uma conexão especial, embora não tivesse ideia de que ele pudesse ser a reencarnação de seu filho falecido. A atriz que interpreta Morena acredita que é natural para a personagem se apegar a outras pessoas. Ela prevê que Morena não ficará chocada ao descobrir a verdadeira natureza de sua relação com Pitoco, entendendo que é ainda mais profunda e significativa do que já parece.

"Morena é uma mulher extremamente intuitiva, e eu acho que houve uma conexão muito forte com Pitoco", disse a artista. Na vida real, Ana Cecília contou que também criou um laço de carinho com Juan Queiroz, o jovem que interpreta Pitoco: "Ele é um ator extraordinário, de muito escuta, muita sensibilidade, é muito concentrado. Nossas cenas fluíram lindamente", afirmou.

Como foi na versão original de Renascer?

A revelação sobre a reencarnação do filho de Morena e Deocleciano também aconteceu em 1993, na versão original da novela. Na época, Deocleciano (Roberto Bonfim) e Morena, então vivida por Regina Dourado (1953-2012), ficaram intrigados quando Inácia (Chica Xavier, 1932-2020) sugeriu que Neno (Cassiano Carneiro) ou Pitoco (Oberdan Júnior) poderia ser o filho deles reencarnado.

"Qual será deles que é o nosso menino?", questionou Morena após vê-los vestidos como fazendeiros. "Nenhum. Deixe de bobagem, deixe", pediu o peão. "Eu acho que é o Neno, cê já reparou bem nele?", disparou a mulher.

Ela também comentou sobre sua suspeita com João Pedro (Marcos Palmeira). "Inácia teve uma visagem de Quitéria [Ana Lucia Torre], mulher do boi, lá naquela casa que eles moravam aqui. Inácia só viu Quitéria costurando na máquina dela", disse Morena. "Pode até ser maluquice dela, mas ela me disse que Quitéria mandou me dizer que um desses dois meninos que vieram atrás de Teca [Palomma Duarte] é meu filho mais Deocleciano reencarnado", acrescentou.

"Não tem cabimento a senhora ficar dando ouvido às histórias de Inácia", rebateu o rapaz. "Cês não querem acreditar, tá bom", irritou-se ela.

