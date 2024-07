Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (1º/7)

Servir a ou se servir de?

Data estelar: Lua míngua em Touro

Os desejos são sempre imperativos e urgentes, mas nem sempre é possível os satisfazer e nem muito menos existir única e exclusivamente pela satisfação dos desejos, e aí começa a civilização, a dimensão em que, apesar de todos sermos sujeitos desejantes, com coceiras interiores que precisam ser aliviadas, também fazemos concessões para que haja espaço e tempo para todos, e não apenas para nós mesmos.

Assim, além de irmos pela vida afora e dentro nos servindo de objetos e pessoas para satisfazer nossos desejos, aprendemos também a transcender essa realidade, e em vez de nos servirmos da realidade passamos a prestar serviço a ela, agregando algo com nossas presenças, em vez de apenas funcionarmos como predadores oportunistas, sempre à espreita para agarrar o que consideramos de nosso merecimento.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas vão ficar um pouco mais divertidas daqui para frente, e isso não apenas vai aliviar suas angústias como também servirá para fazer planos melhores para o futuro. É um momento de ruptura com o passado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre tudo começa com uma ideia, que na hora parece fantasiosa demais para poder ser verdade. Porém, de fantasia em fantasia nossa humanidade vai construindo coisas belas, mas também terríveis. Assim são as coisas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mantenha as conversas em andamento, procure não tirar conclusões ainda nem tampouco exigir definições que todavia não estariam maduras o suficiente para servirem aos seus propósitos. Mantenha a bola em jogo, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pense bem, mas não se iluda achando que a força do pensamento, por si só, seria suficiente para cristalizar a realidade que sua alma pretende. Pensar bem é importante, mas nada se realiza só com a força do pensamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se todas as boas ideias que todas as pessoas têm pudessem se tornar realidade, você acha que o mundo seria um lugar melhor? Pense bem nisso, para, no futuro, considerar com mais cuidado o que seria mesmo uma boa ideia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas sensações indicam que algo interessante está em andamento, mas como são apenas sensações não definem o contorno exato dos acontecimentos, e assim fica sua alma fazendo especulações sobre o que isso seria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os entendimentos prevalecem, portanto, vá deixando para trás os conflitos que não têm mais nada para agregar ao seu caminho, faça de conta que esses não existem mais, e que o panorama se abre límpido à sua frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitos avanços auspiciosos devem acontecer nos próximos dias, mas ainda não há margem suficiente para se dedicar à celebração, tudo continuará dando muito trabalho e requererá sua atenção constante. Persista.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A mente sempre quer mais do que pode, porque não tem compromisso com a realidade, funciona num nível de abstração em que tudo parece ter cabimento, mas o dia, enquanto isso, continua tendo vinte e quatro horas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Importante mesmo é que você sinta a satisfação de ter feito o possível, mesmo que os resultados tenham deixado a desejar. Sempre haverá margem para consertar os erros e atualizar seu compromisso com a vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muita coisa que você achava que daria imenso trabalho, assim parecia porque você não incluía nenhum tipo de ajuda na equação. Agora, que começam a aparecer as pessoas certas, a equação devem mudar de configuração.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A margem de manobra para converter sonhos em realidade concreta é muito estreita, e tudo produz atrito, discordância e tensão, mas se esse é o processo natural, então nada mereceria qualquer queixa, apenas adaptação.