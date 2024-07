Aos 41 anos, Mariana Ximenes se exibe com maiô diferentão e incendeia web

Mariana Ximenes se exibe com maiô diferentão e incendeia o clima na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Mariana Ximenes

A atriz Mariana Ximenes causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao compartilhar fotos com um maiô diferentão que destacou sua beleza e boa forma. A peça, com um design ousado e moderno, ressaltou ainda mais as curvas da atriz, que posou em frente ao espelho.

A postagem rapidamente conquistou a atenção dos internautas. Os seguidores de Mariana não pouparam elogios para ela. Comentários como "Maravilhosa!", "Que corpo escultural!" e "Rainha da beleza" inundaram a seção de comentários. Uma fã escreveu: "Você é uma inspiração, sempre linda e autêntica!". Outro admirador destacou: "Esse maiô é tão estiloso quanto você!".

Mariana Ximenes, conhecida por seu talento e carisma, mostrou mais uma vez que sabe como encantar seu público, seja atuando ou compartilhando momentos de sua vida nas redes sociais.

Vale lembrar que, em breve, Mariana Ximenes estará de volta às novelas das 21h com a personagem Isis em Mania de Você. Na trama de João Emanuel Carneiro, ela será uma vigarista.

