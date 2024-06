Confira as previsões do Horóscopo Chinês para julho

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Os nativos do Macaco precisarão ter atenção com algumas ofertas neste mês. Isso porque, apesar de parecerem imperdíveis, elas só trarão prejuízos. A principal regra deste período será olhar antes de pular, seja em uma piscina, um negócio ou em um relacionamento.

As pessoas regidas pelo Galo passarão por uma expansão relacionada aos estudos e às filosofias de vida (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Em julho, os nascidos no ano do Galo passarão por uma expansão relacionada aos estudos e às filosofias de vida. Ao mesmo tempo, algumas feridas se abrirão para permitir a cicatrização da melhor forma. Para que as dores se curem, os nativos deverão se recolher e se dedicar à auto-observação.

Cão