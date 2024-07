Memória maranhense: Marcos Linhares lança o livro 'A invasão da Terra'

O jornalista e escritor Marcos Linhares autografa, amanhã, o livro Pedro e Luzia Reis - A invasão da terra e da memória em Bom Lugar, município maranhense. O lançamento será na Biblioteca Nacional de Brasília. As filhas do casal, no qual o livro se baseia, estarão presentes para contar um pouco da história e responder perguntas.

A obra, que conta uma história real, tem como objetivo mostrar a importância do legado deixado pela família Reis, no município maranhense. Após a morte de Pedro, seus herdeiros lutam para resgatar a memória e patrimônio da família, que não desejam que se perca em uma briga por propriedade. A narrativa mergulha na história do país, no modelo político coronelista e na democracia moderna.

Marcos Linhares iniciou as entrevistas para o livro no final de 2020, somando quase quatro anos de trabalho. "O processo de escrita passou pela estruturação do livro, análise de material e documentos, entrevistas com diversas fontes, tudo para entender e poder repassar toda esta jornada envolvendo a família Reis", relata o escritor. A parte final do livro é um anexo de 90 páginas apenas de documentos utilizados no processo.

Acompanhado das filhas do casal, Marcos viveu diversas reviravoltas na história durante a escrita do livro. "Um dos grandes desafios foi conseguir acompanhar a dinâmica dos fatos, pois muitas ações policiais e judiciais e outras surpresas foram aparecendo para a família durante o processo de escrita. Ligar os pontos, analisar e mostrar documentos e fatos conectados foi um processo demorado, mas necessário. Tudo sem deixar de tentar mostrar o legado, as memórias e a importância do que foi construído em Bom lugar pelo casal Pedro e Luzia Reis", revela Linhares.

