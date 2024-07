Meu Malvado Favorito 4 chega aos cinemas; saiba o que esperar

Numa animada versão de gala, os minions deixam claro o grau de importância na trama de Meu malvado favorito 4, que estreia sete anos depois de a terceira parte da franquia arrecadar mais de um bilhão de dólares de lucro. Sem cerimônia, os pequenos seres amarelos chegam numa festa que muito faz lembrar as aventuras de Batman, com direito à ação dentro de um castelo isolado, que é praticamente invadido por antigos frequentadores da chamada Escola de Vilania. Ainda que se veja como uma "delícia de pessoa", um ser que nunca seria unanimidade — o pegajoso Gru — está nos festejos em que vilões assumidos celebram a formatura, em meados dos anos de 1980. Orgulhosa, entre todos os convidados, a experiente diretora Übelschlecht tem especial apreço por um dos ex-alunos: Maxine Le Mal, tido como um modelo de ruindade. Comandando um exército de baratas, e com o dedo coçando para acionar um raio baratificador, que imprime extrema resistência a quem for atingido, Maxine é o absoluto vilão de Meu malvado favorito 4.

Mais do que familiarizado com o mundo dos minions, o diretor Chris Renaud (de Pets: a vida secreta dos bichos) ganha o reforço, na direção do novo longa, do colega Patrick Delage, diretor de animação e estreante no meio. Os responsáveis pelo roteiro também são reconhecidos na indústria do cinema: Mike White é o mesmo redator da comédia Escola de rock e ainda criador da série The white lotus, enquanto Ken Daurio é lembrado por trabalhos como Horton e o mundo dos quem! (2008).

Figuras de ponta no universo de longas assinados pela Illumination, os minions tiveram filmes de grande sucesso comercial, em 2015 e 2022; mas, claro, já interligados à ação do agente do bem (outrora, malévolo) Gru. Os pequenos amarelos, que sempre respondem por um humor físico, seja às voltas com inofensivos volumes de gelatinas seja com ineficientes inseticidas (para, no caso, conter Maxine), terão ainda maiores as responsabilidades. Poderosos, eles terão a genética retrabalhada, a fim de se transformarem nos Megaminions.

Ao som de Everybody wants to rule the world, a dominação cantada no grande sucesso musical parece ganhar corpo no clã comandado por Gru que, rabugento, faz muitos ficarem desconfortáveis ao redor dele. Enquanto Le Grand Baraton (como Maxine se autobatiza) tem Valentina, uma namorada a tiracolo, Gru tem, além da expressiva companhia feminina (que inclui Lucy e as filhas Edith, Margô e Agnes), o bebê Gru Jr., nada amistoso na relação com o pai. Com "físico de paizão e careca", como ressalta um dos personagens, diante de obrigações profissionais, ficará ainda menos popular ao obrigar a família a fingir ser de outra formação e ainda a se deslocar para a nada interessante cidade de Mayflower.

Com muitas situações cômicas e outras tantas que fazem lembrar as aventuras de Homem-Aranha, Meu malvado favorito 4 projeta, para além da revolta dos familiares de Gru, episódios divertidamente enervantes, como no caso da nada amistosa vizinha Poppy e ainda as desventuras da maternal Lucy, obrigada a passar por cabeleireira. Junto com os desentendimentos das filhas com o professor de artes marciais, a fuga empreendida por Lucy no supermercado é dos momentos impagáveis do filme.