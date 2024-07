Brasília Design Week ocupa o Museu da República a partir desta quinta

A segunda edição do Brasília Design Week será realizada a partir desta quinta-feira (4/7) até o dia 11 de julho. Como parte das ações do movimento Brasília Cidade do Design, a programação contará com exposições de peças, mobiliários e objetos, circuito de design, oficinas, palestras, encontros de negócios, feiras e produções audiovisuais colaborativas. O evento ocupará o mezanino do Museu da República.

O projeto tem o objetivo de reproduzir no DF as semanas de design popularizadas internacionalmente e estimular novos negócios e a economia da cidade. Após o dia 11 de julho, duas mostras serão expostas no mesmo local até o dia 4 de agosto. Sob a curadoria de Nina Coimbra, a exposição trará obras de designers brasileiros que participaram da Design Week de Milão.

“A exposição é diversa, sustentável e representativa. Há diversidade na utilização de matérias-primas e em processos que manifestam a consciência dos desafios ambientais e sociais do Brasil e de Brasília”, destaca a curadora Nina Coimbra.