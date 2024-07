O pé de moça é um doce típico das festas juninas e muito apreciado por seu sabor delicioso. Feito com ingredientes simples como amendoim, leite condensado, açúcar e manteiga, ele conquista paladares com sua combinação perfeita de cremosidade e crocância.

A seguir, confira 3 receitas de pé de moça para a festa junina!

Pé de moça simples

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem a pele

e sem a pele 2 xícaras de chá de açúcar refinado

2 colheres de sopa de margarina sem sal

395 g de leite condensado

Margarina para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o amendoim, o açúcar e a margarina. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até caramelizar. Adicione o leite condensado, mexendo rapidamente, até desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma untada com margarina, alisando com uma espátula. Corte em quadradinhos antes de esfriar. Depois, aguarde esfriar por completo antes de servir.

Pé de moça com cobertura de chocolate (Imagem: Evgeny Tomeev | Shutterstock)

Pé de moça com cobertura de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de água quente

2 colheres de sopa de manteiga com sal

2 xícaras de chá de amendoim torrado

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

600 gramas de chocolate meio amargo fracionado derretido

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água quente e leve ao fogo alto para caramelizar. Reduza o fogo para médio e adicione a manteiga, o amendoim, o leite condensado e o creme de leite. Mexa até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira de fundo removível forrada com plástico filme, alisando com uma espátula. Cubra também com plástico filme. Leve à geladeira por 4 horas ou mais. Depois, retire o plástico e corte em retângulos. Com a ajuda de um garfo, passe o doce no chocolate derretido e coloque sobre uma assadeira com papel-manteiga. Aguarde endurecer e sirva.

Pé de moça de colher

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 pitada de sal

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de amendoim torrado, sem casca e sem sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Acrescente a manteiga e misture até derreter. Adicione o leite condensado e o sal e mexa até incorporar. Junte o amendoim e cozinhe até começar a soltar do fundo da panela. Espere esfriar e sirva em seguida.