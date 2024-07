Luciana Gimenez relembra quando vazou própria nude

Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez abriu detalhes íntimos de sua vida durante uma participação no programa Surubaum com Kaysar Dadour e Carmo Dalla Vecchia nesta terça-feira (2). A apresentadora revelou que é adepta de enviar nudes para seus parceiros, sem muitos planejamentos. "Eu mando", confessou Luciana. "Eu não sou uma pessoa que planejo muito. De repente, estou lá, e falo: ‘Ah, tô gostosa, e vai’".

Durante a conversa, Luciana também compartilhou uma experiência embaraçosa que teve com uma foto pelada nas redes sociais. "Uma vez, eu fiz uma coisa errada. Logo no começo do Instagram, a pessoa, claro, que achou que estava mandando (para outra pessoa), postei. Eu, que nunca posei pelada", brincou ela. "Eu nunca posei nua, achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular".

A situação constrangedora não parou por aí. Luciana explicou como teve que lidar com o erro durante a madrugada. "Depois, tinha que esperar ligar. F*deu. Só que eram quatro horas da manhã, porque eu fazia o Superpop e acabava à 1h. Eu falava: ‘Gente, pelo amor de Deus!’, tinha que esperar carregar, e apaguei. Eu não quis ver se alguém tinha visto".

Mesmo após apagar rapidamente a foto, Luciana ainda foi confrontada mais tarde por alguém que tinha visto o conteúdo. "Passou isso, tudo certo. Não sei onde estava, estava numa festa, chegou um cara pra mim e falou: ‘Eu vi, tá? Você já postou foto nua’, e eu não tinha me tocado. Falei: ‘Imagina, nunca postei. Ele: ‘Mas eu lembro, era 3h, lembra que você apagou rapidinho?’. Tive aquele tempo para o cérebro registrar, e eu: ‘Mas deu tempo de tirar print?’", concluiu Luciana Gimenez com humor.

