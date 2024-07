Viih Tube fala sobre autoestima, grávida de 19 semanas: ‘Muito mais bonita’

Reprodução/ Instagram Viih Tube

Viih Tube compartilhou com seus seguidores um momento especial de sua segunda gravidez, revelando sua barriguinha no segundo trimestre. Comparando com a gestação anterior, a ex-BBB expressou sua felicidade e autoconfiança.

"Tô me sentindo muito mais bonita nessa gravidez do que na da Lua", afirmou, referindo-se à sua filha mais velha, Lua di Felice. A influenciadora e seu parceiro, Eliezer, aguardam ansiosamente pelo nascimento do segundo filho, Ravi.

Em seu relato, Viih destacou como esta gestação tem sido uma experiência diferente em termos de bem-estar físico e emocional. "Meu cabelo principalmente, tá gostoso, forte e brilhoso, nunca esteve assim. Tô realmente me sentindo mais bonita nessa gestação", compartilhou, enfatizando a influência positiva que isso tem em sua autoimagem.

Viih Tube também refletiu sobre sua jornada pessoal, mencionando como nunca antes se sentiu tão conectada com a beleza da gravidez. Suas palavras capturam um momento de autoaceitação e apreciação pelas transformações que acompanham essa fase especial da vida.

Observatório dos Famosos.