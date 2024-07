Sarau Sertão Rua celebra cultura nordestina com música e poesia no Gama

Neste sábado (6/7), o Gama recebe uma programação especial regada a muita cultura e tradição nordestina. A 4ª edição do sarau Sertão Rua reunirá artistas dedicados a manter vivas as manifestações culturais típicas do Nordeste brasileiro, com intervenções artísticas como apresentações musicais, batalha de rimas e poesia. Idealizado para integrar a realidade da periferia do DF com as formas de expressão cultural nordestinas, o evento é gratuito e tem início às 14h, com oficina de escrita no Espaço Cultural Galpãozinho do Gama (Setor Central).

Segundo a idealizadora do sarau e integrante da banda Coco de Quebrada, Amanda Almeida, o evento nasceu do sonho de conferir ao cenário cultural do Gama maior potência e visibilidade, dado que é uma região administrativa carente de investimentos no setor cultural. “O sarau vem nesta junção de cultura marginal com cultura nordestina pulsando na nossa quebrada”, afirma Amanda, que também é residente do Gama. O sarau Sertão Rua confirmou a participação das bandas Coco de Quebrada e Atitude Feminina, além dos DJs Boquinha e Zapatta como atrações do evento.

Entre as atividades incluídas na programação, se destacam as oficinas de escrita e performance de palco, além da batalha de rimas entre MCs, com prêmios de R$ 1000, R$ 400 e R$ 200 para o 1º, 2º e 3º colocado, respectivamente. A organização do evento estará recebendo inscrições no dia do sarau.

Programação

14h — Oficina Escrita Slam

16h — Oficina Performance de palco

19h — Batalha de MC’s

20h — Zapatta

20h30 — DJ Boquinha Dub

21h — Coco de Quebrada

22h — Atitude Feminina

Serviço

Sarau Sertão Rua

Sábado (6/7), a partir das 14h, no Espaço Cultural Galpãozinho do Gama (Setor Central). Entrada gratuita.