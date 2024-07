Claro Festival Curta! Documentários disponibiliza cerca de 300 filmes

Cena de 'George Harrison: Living In The Material World'. Documentário dirigido por Martin Scorsese integra a Mostra Internacional do '2º Claro Festival Curta! Documentários'. - (crédito: Divulgação Canal Curta!)

As temáticas dos 300 filmes disponíveis no 2° Claro Festival Curta Documentários vão de Van Gogh, Pedro Almodóvar e Chiquinha Gonzaga e dopamina, canabis e pesticidas. As produções internacionais e nacionais estão disponíveis até o dia 10 de julho no site festival curta docs e estão divididos em três mostras, sendo elas competitiva, internacional e brasileira.





Entre os documentários disponíveis estão, por exemplo, filmes sobre artistas visuais como Adriana Varejão, Daniel Senise e Guignard, sobre cantores e compositores, como Dolores Duran, Chiquinha Gonzaga e Lupicínio Rodrigues, e sobre história, com Leopoldina do Brasil, 1968 - Um ano na vida e Fake News. Também há séries sobre os bastidores do cinema, do teatro, das dança, das artes gráficas, do design, da memória, do pensamento e sobre todos os orixás do candomblé

O encerramento do festival reunirá o júri, profissionais dos conteúdos participantes concorrendo e convidados em uma cerimônia de premiação no complexo de cinemas Estação Net Gávea, na primeira semana de agosto, com transmissão ao vivo pelo YouTube.