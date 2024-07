Novo trailer de MultiVersus mostra o Agente Smith de Matrix em ação

Um novo trailer de MultiVersus acaba de confirmar a presença de mais uma das grandes franquias da Warner Bros. que vão aparecer no jogo. Com um trecho de sua gameplay o próximo personagem que chega ao game é o Agente Smith, principal antagonista de Matrix que vai se juntar ao elenco do jogo em 8 de julho.

Agente Smith é um personagem da classe Pugilista com um conjunto de movimentos que condizem com seu papel como defensor da Matrix. Com velocidade impressionante, mira impecável e uma fome insaciável por controle, ele está pronto para transformar o Multiverso em seu playground.



Agente Smith estará disponível como um lutador jogável gratuito a partir de 8 de julho, participando do evento “Vencer Fendas, Ganhar Agente Smith Grátis!” que ocorrerá ao longo da temporada no modo PvE Fendas, onde os jogadores podem completar desafios de chefes para ganhar recompensas e liberar o personagem. Para quem não conseguir participar do evento online, o personagem estará disponível para compra na loja do jogo.









Desenvolvido pela Player First Games, MultiVersus está disponível para download gratuitamente para consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.