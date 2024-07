Arte Movimenta reúne arte, teatro, feira e gastronomia no Gama

O Arte Movimenta que será realizado neste sábado (6/7), no Gama, promete reunir as mais diversas formas de expressão artística em um só evento. Com atividades variadas, o evento tem entrada franca e é livre para todos os públicos. Arte Movimenta reúne música, exposição de artes visuais, artes cênicas, feira com o trabalho de artistas independentes e gastronomia. Entre os artistas expositores estão a fotógrafa e idealizadora do evento Miss, a pintora Mariana Vidal, a ilustradora Bisa Rafaela e a artista Denise Alves Rodrigues.

Será disponibilizado ao público um workshop de introdução ao teatro focado em corpo e movimento. DJ Karla Testa comanda a sonoridade com set exclusivo. O grupo teatral Delírios do Tempo encerra a programação com o espetáculo Santa Profana. A peça explora os diversos aspectos de ser mulher numa sociedade ainda fortemente pautada pelo patriarcado.

A Cia Lábios da Lua sedia o Arte Movimenta. A ONG é um espaço de encontros artísticos para os moradores do Gama. “A Cia Lábios da Lua vem se mostrando um espaço importante no sentido de movimentar a arte e a cultura na região. Espero muito que esse evento traga novos olhares para a arte em suas variadas formas e que incentive a comunidade da RA a se encontrar um pouco mais neste universo”, afirma Miss, idealizadora do evento.





Programação

15h: Abertura da exposição e feira artística

15h30: Início do workshop de dança-teatro

16h: Início do Set DJ com a Karla Testa

17h30: Encerramento do workshop de dança-teatro

17h40: Sessões de intervenção artística

19h40: Fim DJ Set; fim da intervenção artística; fim da feira artística

20h: Início da apresentação teatral Santa Profana

Serviço

Arte Movimenta

Sábado (6/7), das 15h às 21h, na Cia Lábios da Lua (Gama). Entrada franca. Espetáculos não recomendados para menores de 16 anos