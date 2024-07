Um novo jogo da franquia 'Resident Evil' é confirmado pela Capcom

Jogo terá o mesmo diretor de Resident Evil 7 no comando do projeto. - (crédito: Reprodução/Netflix)

Na última segunda-feira (1/6), a Capcom confirmou durante o seu evento de meio de ano, o Capcom NEXT Summer 2024 que trouxe vários detalhes sobre os jogos virão nos próximos meses de 2024, como Kunitsu-Gami: Path of The Godness e um remake do primeiro Dead Rising. Além disso, um novo jogo da franquia Resident Evil está em produção e sob a direção de Koshi Nakanishi, mesmo diretor de Resident Evil 7.

O anúncio foi feito pelo próprio Koshi no evento: “Estamos fazendo um novo Resident Evil. Foi muito difícil descobrir para onde ir depois do 7, mas encontrei, e para ser honesto é grande. Eu não posso divulgar muitos detalhes agora, mas espero que vocês estejam animados para o dia em que puder”.



Não existe nenhum detalhe oficial sobre o próximo game, nem mesmo se o jogo fará parte da linha principal numerada ou será só um spin-off, nem se os protagonistas serão os conhecidos dos fãs, Leon S. Kennedy, Chris Redfield ou Jill Valentine. Apesar da escassez de informações, os fãs já especulam que o jogo pode ser o tão esperado Resident Evil 9.



Resident Evil 7 foi marcado como uma virada na franquia, e a direção de Koshi Nakanishi foi o respiro essencial para a nova fase, desde a recepção mista de Resident Evil 6, a saga perdeu o norte embarcando na ação e se desvirtuando do horror, com muito veicúlos insinuando que a Capcom não sabia por que rumo queria seguir com Resident Evil, mas com a chegada de Biohazard, um novo capítulo mais focado no terror começou trazendo um novo protagonista e uma história não tão megalomaníaca quanto os anteriores.