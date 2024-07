Brasília Independente divulga os 10 artistas finalistas de 2024

Foram realizadas duas eliminatórias do projeto Brasília Independente, uma no SESC do Gama e outra no SESC de Taguatinga. Os 10 participantes foram escolhidos pelo júri para passar para a próxima etapa realizada no mês de setembro. A cada semana, um vídeo de cada finalista é exibido na íntegra nas redes sociais do Brasília Independente.

O Brasília Independente desempenha papel fundamental no cenário cultural do DF, divulgando e incentivando a cena musical da capital. Os 10 finalistas escolhidos para disputar os prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar são os artistas: Brazilian Blues Band, Juan Parada, Lady B, Máximo Mansur, Patacorí, Prince Belofá, Saraní, Sozinho no Sótão, Tonhão Nunes e Xavosa. O júri — formado por Lirys Catharina, Japão, Israel Paixão, Larissa Vitorino, Marcio Marinho, Tiago Mura, Negro Vatto, Cris Pereira, Naira Lira, Dani da Silva, Lyndon e Jacob — decidirá os três grandes ganhadores dessa edição. Os vencedores do Brasília Independente serão agraciados com prêmios no valor de R$10 mil, R$5 mil e R$3 mil reais, respectivamente.

O projeto Brasília Independente conta com apoio da TV Globo, SESC DF e da Secretaria de Turismo e continua a beneficiar artistas independentes de Brasília e do entorno. Neste ano, o projeto prestará uma homenagem ao rock de Brasília, mostrando pontos turísticos da cidade com trilha sonora que conta a história do rock na capital.