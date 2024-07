Projeto celebra cultura de matriz africana com rituais e oficinas

O projeto Águas de Oxalá traz rituais de lavagens e oficinas sobre manifestações culturais de matriz africana de julho a agosto. Além de difundir essas práticas religiosas, a iniciativa busca debater sobre a intolerância sofrida por essas comunidades. As inscrições para as oficinas, que receberão até 20 pessoas, devem ser feitas por meio do e-mail aguasdeoxaladffac@gmail.com.

As aulas abordarão o ritual da Lavagem ao discorrer sobre significado, história, musicalidade e culinária que fazem parte dessa tradição. Após os encontros, os alunos serão convidados a participar das lavagens no fim de semana, junto com a comunidade. No encerramento do projeto, haverá uma confraternização musical com um festival de acarajé.

O primeiro encontro está marcado para segunda-feira (8/7), das 14h às 18h, no Complexo Cultural de Samambaia. Depois, Águas de Oxalá seguirá para o GRES Águia Imperial, no dia 15 de julho, e para o Instituto AMPB Rancho Sol Nascente, no dia 22 de julho. As datas das oficinas de agosto ainda serão definidas.