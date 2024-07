Marina Sena e Juliano Floss assumem namoro

Em meio a boatos de affair, Marina Sena, de 27 anos, e Juliano Floss, de 19, confirmaram o relacionamento nesta quarta-feira (3). Em um álbum de fotos tiradas durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda, os dois aparecem em clima de romance e se beijam nas fotografias. As imagens não deixam dúvidas sobre o novo casal, que parece estar aproveitando ao máximo o passeio na cidade europeia.

Juliano Floss, que foi eliminado da Dança dos Famosos e já causou polêmica, fez um passeio de barco pelos canais holandeses com sua nova namorada, Marina Sena. O dançarino não fez questão de esconder o relacionamento, mostrando-se bastante à vontade e feliz ao lado de Marina durante a viagem romântica. A confirmação do namoro logo repercutiu nas redes sociais.

Celebridades como Anitta e Lexa reagiram ao anúncio com emojis de coração e rostos apaixonados. Mariana Goldfarb comentou: "Eu amo a era dos novinhos". Luciano Huck elogiou: "Dois gente finas e talentosos". MC Daniel celebrou: "Finalmente kkk Deus abençoe demaissss". Os seguidores, que já suspeitavam do romance, também comemoraram: "QUE CASALZÃO", disse um fã. "Fingindo surpresa", comentou outro. "Tava na cara hahahah felicidades", desejou um terceiro. "Me adota", pediu mais um.

Os rumores sobre o casal começaram a circular em abril deste ano, quando Marina e Juliano foram fotografados junto com Bruna Marquezine e João Guilherme. No mês passado, um vídeo mostrando os dois trocando um selinho no aeroporto se espalhou pelas redes sociais, reforçando as suspeitas. Juliano está solteiro desde dezembro de 2023, após o fim conturbado de seu relacionamento com Vivi Wanderley. A influenciadora deixou de seguir tanto Juliano quanto Marina nas redes sociais quando os rumores do novo romance surgiram.

Reprodução/ Instagram

Reprodução/ Instagram