Morre a atriz Tetê Medina, de 'Água Viva' e 'Coração Alado'

Tetê Medina, atriz conhecida por suas participações em novelas como Água Viva e Coração Alado, morreu nesta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi confirmada.

Maria Thereza de Medina nasceu na capital fluminense e começou a atuar na televisão em 1972, estrelando o especial Mulher, de Gilberto Braga. Em Água Viva, interpretou Lucy Fragonard, e em Coração Alado deu vida a Crystal Camerian. A atriz também estrelou Transas e Caretas e Labirintos.

Além de marcar presença nas novelas da Rede Globo, Tetê também foi uma figura importante no teatro, estrelando em Calabar, Pippin, A Eterna Luta entre o Homem e a Mulher, Círculo das Luzes e O homem do rosto sem face.

Ela foi vencedora do prêmio Molière de melhor atriz por sua participação na peça A China É Azul e foi indicada mais três vezes na categoria por sua atuação em Hipólito, Alice no País Divino Maravilhoso e As Moças.

