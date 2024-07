Mulher morre após ter parada cardiorrespiratória em incêndio no Sol Nascente

Na madrugada desta quinta-feira (4/7), uma mulher morreu após ter uma parada cardiorrespiratória após um incêndio em sua residência no Sol Nascente. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empregou três viaturas na ocorrência, a moradora já estava fora no imóvel, sentada na calçada, quando o combate às chamas e ao fogo começou.

Após 40 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado. A corporação conseguiu impedir que as chamas, de grandes proporções, se propagassem para casas e edifícios vizinhos. Foi realizado o gerenciamento dos riscos, o rescaldo e a retirada da fumaça da edificação. A perícia do CBMDF e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas para o local. Ainda não se sabe as causas do incêndio.