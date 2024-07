Festa Tônica comemora seis anos com festa com cinco DJs

O Rooftop do B Hotel será palco da celebração dos seis anos da realização da festa Tônica. A festa ao estilo sunset traz nomes nacionais e locais. A edição mais aguardada pelo público apresenta um novo conceito durante o evento.

A edição Tônica Bday 6 Anos recebe os DJs Carola, Windy City Classics, Camila Jun, Chicco Aquino e Wand7r. DJ Carola desembarca na capital com set exclusivo e Carola já fez performances ao redor do globo nos melhores dancefloors de eventos, como Tomorrowland Bélgica, EDC Las Vegas e Laroc.

Idealizado pelos DJs e produtores Camila Jun e Chicco Aquino, a Tônica se consolidou como um projeto autêntico e exclusivo. Chicco Aquino revela como é estar nos bastidores: “Tenho um carinho muito especial pela Tônica. É uma festa idealizada por mim e pela minha parceira, Camila Jun. Tem essa coisa do casal, do amor pela música. Todo mundo celebrando a house music em uma festa de domingo, tudo isso já tem uma vibe diferente. Mais leve, mais solar, mas com muita energia na pista!”.

A Tônica é um evento sazonal, que vai de maio a setembro. “Por ser no período da seca, acredito que o local e a curadoria da festa também despertam o desejo de estar presente”, acrescenta. Chicco Aquino promete um set que passa por todas as vertentes da house music.

A festa Tônica é realizada desde 2018 no rooftop do B Hotel. O evento, com foco no house music, já trouxe para a capital nomes inéditos.





Serviço

Tônica 6 anos — Edição Especial de Aniversário

Domingo (7/7), a partir das 16h, no B Hotel Brasília. Ingressos :a partir de R$230, na plataforma Sympla