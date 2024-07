Ana Hickmann mostra como foi pedida em casamento por Edu Guedes

O relacionamento de Edu e Ana começou este ano - (crédito: Reprodução Instagram)

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um vídeo, nesta sexta-feira (5/7), que mostra como foi pedida em casamento por Edu Guedes em Lisboa. "E a viagem que seria apenas pra acompanhar o meu amor, se tornaram dias que marcarão a minha vida pra sempre", disse Ana.

A apresentadora relatou que o pedido de casamento a deixou "sem ares, chorando e emocionada". "Foi a coisa mais linda do mundo", disse ela. Ana recebeu uma carta, flores e anel de noivado de Edu.

"Na hora do almoço, ele me entregou uma carta, que não vou compartilhar que essa é só minha. No final estava escrito: 'PS quer casar comigo?' E eu disse sim", relatou a apresentadora.

O relacionamento de Edu e Ana começou este ano, após a apresentadora terminar o casamento com o empresário Alexandre Correa. "É sobre ter um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz", afirmou Ana ao anunciar o namoro.