Série da Netflix de Fernando Meireles começa a ser gravada na Amazônia

Pssica, nova série brasileira da Netflix assinada por Fernando e Quico Meireles, está em produção e as gravações começaram esta semana em Belém, no Pará. Com roteiro de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas e produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles terá quatro episódios para contar uma história baseada no livro homônimo do escritor Edyr Augusto.

A trama se concentra em três personagens principais cujas vidas se cruzam de uma forma inesperada. Janilce (Domithila Catete) é uma jovem vítima de tráfico humano, Preá (Lucas Galvino) é um homem chefe da gangue de criminosos que atuam na região dos rios e Mariangel (Marleyda Soto) é uma mulher que busca vingança pela morte da família. Diante desses obstáculos, os três personagens tentam sobreviver à maldição (pssica) que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Ainda sem previsão de lançamento, Pssica promete um mergulho na região Norte do Brasil. Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães são alguns dos atores que complementam o elenco da série.