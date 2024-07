Morre Mike Heslin, ator de 'Lioness', aos 30 anos

O ator Mike Heslin, 30 anos, morreu na última terça-feira (2/7) após passar uma semana internado em virtude de um problema cardíaco. A informação foi divulgada nessa sexta-feira (5/7) pelo seu marido, Nicolas James Wilson, por meio das redes sociais.

Heslin ficou conhecido pelo seu papel na série de espionagem Operação: Lioness, de 2023. Ele também atuou no filme The Holiday Proposal Plan (2023) e na série Younger, em 2016.

Rest in peace, Michael.



When I felt you take your last breath, my heart shattered into a million pieces. If I had the power to trade places with you, I would do it in an instant. But I will take it one day at a time like you always told me to, and live every day in your honor. pic.twitter.com/dg7HgVFkfT