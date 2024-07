The Rogue Prince of Persia reinventa a franquia pela segunda vez em 2024

Novo jogo da Evil Empire em Parceria com a Ubisoft reinventa mais uma vez a saga do príncipe. - (crédito: Reprodução/Evil Empire/Ubisoft)

O jogo Prince of Persia se reinventa mais uma vez através do tempo. Desde o lançamento em 1989 o jogo passou por diversas adaptações em várias plataformas, inclusive já tendo um titulo lançado em 2024, ressuscitando a franquia depois de uma longa pausa.

The Rogue Prince of Persia pela primeira vez chega ao gênero 'roguelike', gênero de games que se tornou popular principalmente entre os jogos independentes.

O 'roguelike' é um subgênero de games que explora cenários gerados aleatoriamente e o combate contra inimigos como um dos elementos principais. Com desafios variados e que levam a chefes de fases, a morte nesse tipo de jogo é permanente e morrer dentro do jogo significa ter de começar a fase novamente do início.



Jogo diferente, ambiente familiar

Tomar cuidado em um combate é a linha tênue para uma boa partida no roguelike. (foto: Reprodução/Evil Empire/Ubisoft)

A história do jogo é ambientada na Pérsia, na qual o príncipe retorna à terra natal e descobre que o local foi atacado pelo exército Hun, um grupo nômade que usa magia negra, a missão é encontrar sobreviventes e respostas do que aconteceu.

Através de um artefato, o príncipe pode viajar de voltar no tempo sempre que estiver prestes a encontrar a morte, uma das mecânicas mais clássicas da saga, pronto para correr em outra tentativa de impedir a invasão através de um looping temporal. Assim, ele é obrigado a reviver sempre o mesmo dia enquanto tenta encontrar uma forma de acabar com essa maldição ao mesmo tempo que tenta eliminar os invasores.



A premissa do jogo se aprofunda em um estilo 2D e ferramentas modernas, a exploração e o uso das paredes projeta um sidescroller inteiro que casa com o estilo do personagem principal da franquia, que desde o lançamento para computador, é em um estilo de plataforma, permite que ele corra e pule na maioria das superfícies no plano atrás dele.

Essa criativa troca entre caminhos verticais e o design de nível com plataforma além do desafio entre os combates fazem com que o jogador se adapte e atravesse locais com gráficos incríveis.

Gráfico e jogabilidade

Estilo minimalista ressalta a simplicidade e a beleza dos gráficos. (foto: Reprodução/Evil Empire/Ubisoft)

Com artes incríveis e o design que lembra quadrinhos no estilo europeu o jogo explora essa arte única através dos combates que mesmo com os mais simples inimigos e chefes, possui um design único, os inimigos vêm em diferentes formas e tamanhos, com variedades blindadas e não blindadas, e exigem a mais absoluta técnica para passar por cada luta ileso (ou não).

Cada ataque de carga, ataque de queda ou salto sobre um inimigo ajuda a manter a barra de saúde intacta até a chegada de um chefe final, o jogo permite executar diversos movimentos acrobáticos no estilo parkour, o que proporciona uma sensação de liberdade e agilidade e deixa o jogador explorar diferentes formas de combate para conseguir enfrentar os bosses mais fortes.

Apesar de parecer difícil no começo, o jogador, como em um bom 'roguelike', se adapta e vai ficando mais forte a cada morte, adquirindo itens que permitem uma variedade de armas e escolhas que, pelo gosto de cada jogador, fazem com que ele se adapte e possa lutar com mais conforto com as armas que irá utilizar na jornada.

Desafio Real

Os chefes podem parecer assustadores num combate inicial, mas conforme o jogador avança e evolui consegue dominar a batalha com destreza. (foto: Reprodução/Evil Empire/Ubisoft)

Uma das lições mais importantes em um 'roguelike' é entender o estilo e que muitas vezes a discrição é a melhor parte da luta, até mesmo esse processo de tentativa e erro para avançar na trama. Embora seja tentador no jogo lutar contra todos os inimigos no caminho, preservar a saúde é importante, em The Rogue Prince of Persia, o combate é tão envolvente que pode acabar parecendo esmagador às vezes, então às vezes derrotar um grupo de cinco inimigos pode significar morrer para uma lâmina de serra na parede alguns passos mais adiante no nível ou até mesmo ter mais dificuldade com o boss.



The Rogue Prince of Persia é algo que os fãs de Prince of Persia não sabiam que estavam esperando, até explorar o jogo. As referências ao jogo original de 1989, fazem parte em um estilo único que casa bem com o que é o jogo, um 'roguelike' que reimagina a série e que volta aos desafiadores tempos de plataforma 2D.



A reimaginação de uma série clássica feita pela Evil Empire, desenvolvedora responsável por outro 'roguelike' gigante no gênero, o jogo Dead Cells, faz com que diversos elementos possam ser semelhantes, ainda mais se tratando de um 'roguelike'.

Apesar disso, a jogabilidade mais ágil e repleta de camadas para testar as habilidades tornam o jogo complexo, rápido e viciante para quem quer se aventurar em algo clássico, que já possui uma história relevante e que apesar do roteiro simples, aproveita a dinâmica para desenvolver uma mecânica e um estilo que forma um casamento perfeito numa série de jogos, que é Prince of Persia.



The Rogue Prince of Persia está disponível apenas para o PC.



* A análise foi feita com uma cópia enviada pela Ubisoft Brasil.