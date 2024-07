Globo tira programa ‘Altas Horas’ do ar e motivo é revelado

Neste sábado (6/7) os fãs de Altas Horas ficarão órfãos do programa. A Globo optou por tirar a atração comandada por Serginho Groisman do ar e explicou o motivo.

De acordo com informações do Gshow, a emissora cortou o programa ‘Altas Horas’ deste sábado para poder exibir a partida entre Brasil e Uruguai pelas quartas de final da Copa América. O jogo acontecerá na cidade de Las Vegas a partir das 22h.

"Logo depois de Renascer, a TV Globo – com sinal aberto no Globoplay e ge – mostrará todas as emoções deste clássico sul-americano, com a narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores", informou a emissora.

Em outras ocasiões, a Globo já chegou a ajustar a grade de horários da emissora, colocando o programa ‘Altas Horas’ para ser exibido após o futebol. Desta vez, no entanto, a emissora tomou a decisão de não exibir a atração.

Recentemente, algo parecido aconteceu com a novela Família é Tudo. A Globo optou por não exibir a novela para transmitir uma partida de futebol entre Brasil e Estados Unidos.

