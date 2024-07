Mara Maravilha defende Patrícia Abravanel e alfineta Lívia Andrade

Mara Maravilha resolveu tomar um partido na treta entre Patrícia Abravanel e Lívia Andrade. Nas redes sociais, a apresentadora saiu em defesa da filha de Silvio Santos e aproveitou para alfinetar a ex-contratada do SBT.

Tudo começou quando Lívia resolveu mandar uma suposta indireta para Patrícia, em um texto onde desejava boas-vindas para Eliana, a mais nova contratada da Globo.

"Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz. Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira. O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção. Brilha!", disparou a integrante do Domingão com Huck.





Não demorou muito e Patrícia Abravanel rebateu a mensagem de Lívia: "Passando para agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante, e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria", disse ela.

Mara Maravilha defende Patrícia Abravanel

Mara Maravilha, então, resolveu entrar na polêmica e saiu em defesa de Patrícia Abravanel. A apresentadora também deixou uma alfinetada para Lívia Andrade:

"Bem que aquela coitadinha, quando estava aí pensava que o A dela era de Abravanel, só que não né kkkk. As máscaras caem! Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também mandando muito bem. Amooooooooooooo SS e amooooooo a família Abravanel Pati, Receba, Dani, Renatinha", disse Mara.