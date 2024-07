Davi Brito detalha próximo encontro com Tamires Assis

Davi Brito compartilhou mais detalhes sobre seu namoro com Tamires Assis, musa do Boi Garantido, nesta segunda-feira (8). Questionado pelos seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram sobre o próximo encontro do casal, ele garantiu que o encontro com a manauense está próximo. O romance entre o vencedor do BBB 24 e a dançarina se tornou público após serem fotografados aos beijos no Festival de Parintins na semana passada, despertando grande interesse entre os fãs.

"Tem uma galera me perguntando que dia a Tamires vai estar aqui em Salvador. Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui comigo", disse o baiano. A declaração animou os seguidores, que estão curiosos para ver mais momentos do casal. Davi demonstrou entusiasmo ao falar sobre a visita de Tamires, destacando a oportunidade de compartilhar a cultura baiana com ela.

"Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, sobre nosso povo nordestino, um pouco do Nordeste. Vai ser tudo de bom, maravilhoso, tenho uma surpresa para ela", adiantou Davi, mantendo o suspense sobre a surpresa planejada para a amada. Ele acrescentou: "Ela tá ansiosa pra saber o que é – até pra vocês não vou falar, vocês vão descobrir". A interação entre Davi e seus seguidores reflete a proximidade que ele mantém com seu público, sempre compartilhando momentos importantes de sua vida pessoal.

"Semana que vem ela está aqui para eu mostrar para ela um pouco da nossa cultura baiana", afirmou Davi, reforçando a importância de valorizar e divulgar as tradições locais. A expectativa pela visita de Tamires a Salvador está alta, e os fãs aguardam ansiosamente para acompanhar esse novo capítulo do relacionamento. A conexão entre o casal promete trazer ainda mais atenção para as tradições culturais nordestinas, destacando a riqueza e diversidade do Brasil.