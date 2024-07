Divina e família recebem ordem de despejo em "Alma Gêmea"

Nos próximos capítulos de "Alma Gêmea", Cristina, temendo perder Rafael, decide minar a rede de apoio a Serena. Junto com sua mãe, ela planeja comprar a pensão onde a índia mora, para deixá-la sem teto. Débora rouba joias da própria mãe e entrega a Raul para que ele adquira a propriedade. Raul, por sua vez, pede a Dalila que consiga um recibo para verificar o nome do dono do casarão, o que ela faz, acreditando que ele quer presenteá-la com a casa.

Raul consegue comprar a pensão e imediatamente ordena que o advogado despeje todos os moradores. O advogado vai até a hospedaria e informa Divina, a dona da pensão, que o imóvel foi vendido e o novo proprietário quer o local vazio. Surpresa e grávida, Divina argumenta que deve haver algum engano, mas o advogado insiste que não há erro algum, pois ele representa os novos donos da propriedade.

Desesperada, Divina questiona o advogado sobre o destino dos moradores, afirmando que eles não têm para onde ir e que não podem simplesmente montar uma nova pensão do nada. O advogado, impassível, responde que isso não é problema dele e que a pensão é clandestina, portanto, ela não tem direito de sublocar o imóvel. Em uma última tentativa de resistência, Divina expulsa o advogado de sua residência.

A situação na pensão fica tensa, com todos os moradores preocupados sobre onde irão morar. A ação de Cristina e Débora mostra até onde elas estão dispostas a ir para atingir seus objetivos, revelando o lado mais sombrio de suas personalidades. Enquanto isso, Serena e seus amigos terão que encontrar uma solução rápida para evitar ficarem desabrigados, intensificando ainda mais os conflitos na trama.

