Rafa Kalimann, a Jéssica de Família é Tudo, afirmou numa entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, que a sua personagem tinha previsão de morrer na trama, mas como o "sofá" tem curtido a vilã, isso não irá mais acontecer.

"As gravações acabariam antes do fim, mas a personagem deu certo e o público do sofá está amando odiar a Jéssica. Para mim também é surpreendente, pois vou recebendo capítulos e entendendo aos poucos. Estou ansiosa e animada para saber o desfecho dessa história para tanta maldade. Jéssica terá um preço alto a pagar. Claro que vai chegando um momento em que vamos ficando mais à vontade, pois entendemos melhor o papel, mas é um estudo contínuo", explicou.

Contudo, os internautas debocharam do suposto "sofá" estarem aprovando o desempenho da atriz, se até uma jornalista da Globo já detonou o desempenho dela na trama de Daniel Ortiz.

"Com certeza, ela sabe um segredo cabuloso de algum poderoso da Globo, não é possível bicho", "Gente, que piada. Não admitem nem a pau", "Que sofá é esse? O da família dela? Não tem uma pesosa que fale bem da atuação da moça", dispararam.

Gente, que piada kkkkkkkkk Não admitem nem a pau — lisa (@lisacomenta_) July 6, 2024

Que sofá é esse? O da família dela? Não tem uma pessoa que fala bem da atuação dessa moça. — Matheus Tomaso (@matheustomaso) July 7, 2024

o sofá era esse pic.twitter.com/KE1rMOuOKh — dona dinah (@Leandro_Gomes13) July 6, 2024

O sofá que gostou da Rafa Kalimann: pic.twitter.com/azUcb4jBzt July 7, 2024

O post Internautas voltam a debochar de Rafa Kalimann em Família é Tudo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

