Ator aparece simultaneamente em novelas inéditas do SBT e da Globo

O ator João Baldasserini está vivendo uma situação rara na televisão brasileira: ele aparece simultaneamente em duas novelas inéditas de emissoras diferentes. De segunda a sábado, ele interpreta Ernesto em "Família É Tudo" (Globo) e Daniel na trama infantil "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT).

Em entrevista à jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, João contou que nem imaginava que isso fosse possível. "Eu nem imaginava que isso fosse possível, mas não falei nada. Ficava pensando: ‘Será que eles vão permitir [fazer a novela na Globo estando no ar no SBT]?’. Mas não teve nada na questão do contrato, não falaram nada, minha empresária também não falou nada… Então, estou no ar em dois projetos e muito feliz", celebrou o artista.

João Baldasserini explicou que, quando foi convidado para integrar o elenco de Família É Tudo, já estava comprometido com as gravações da novela infantil do SBT. No entanto, assim que finalizou seu vínculo com a emissora de Silvio Santos, foi atrás de Daniel Ortiz, autor de Família é Tudo, para pedir uma nova oportunidade.

"Eu já estava preocupado… A gente sempre tem essa insegurança de trabalhar. Há um ano, eu estava na correria. E eu mando e-mail, procuro as pessoas mesmo quando eu tô precisando", disse ele, explicando que não tem vergonha de pedir trabalhos. "Antes, eu era mais do tipo: ‘Deixa a vida me levar’. Depois que me tornei pai, eu me preocupo mais com o futuro", declarou o ator, que é pai do pequeno Heleno, de 4 anos.

Diante disso, Baldasserini conseguiu entrar em "Família É Tudo" perto do episódio 100 para complicar o relacionamento entre Andrômeda (interpretada por Ramille) e Chicão (papel de Gabriel Godoy). Na história, ele interpreta Ernesto, um produtor musical falido recrutado por Hans (Raphael Logam) como parte de um esquema para prejudicar os primos na disputa pela herança.

João Baldasserini em A Infância de Romeu e Julieta (Foto: Reprodução/SBT)