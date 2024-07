Gusttavo Lima se despede do Buteco em Brasília, com show em outubro

O cantor e compositor mineiro Gusttavo Lima divulgou a data dos últimos shows do evento Buteco do Gusttavo Lima. A agenda de apresentações do artista começa no dia 20 de julho na capital do Espírito Santo e se estende até o dia do último show, que vai ser realizado em Miami, nos Estados Unidos, no dia 19 d eoutubro. Brasília será a última capital brasileira a receber o evento, no dia 12 de outubro, no estádio Mané Garrincha.

O Buteco do Gusttavo Lima é um evento criado pelo artista em 2018. Já foi exibido em mais de 23 capitais brasileiras e ganhou uma edição especial nos Estados Unidos na cidade de Boston. No Brasil, mais de 40 artistas se apresentando juntamente com Gusttavo Lima. O line-up do Buteco traz uma mescla de estilos musicais, com nomes bastante conhecidos no Brasil e no exterior.

Serviço

Buteco despedida

Dia 12 de outubro, às 15h, no estádio do Mané Garrincha. Ingressos disponíveis pelo link: https://baladapp.com.br/a/butecobrasilia2024/4906.