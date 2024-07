Morre Luiz Chagas, músico e pai de Tulipa Ruiz, aos 72 anos

Por anos Chagas foi guitarrista da banda Isca de Polícia, de Itamar Assumpção. Como jornalista trabalhou no Estado de S. Paulo, Diário da Noite, IstoÉ, Jornal da Tarde, Estadão, Folha de S. Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram @tuliparuiz)

Morreu nessa segunda-feira (9/7) o jornalista e músico Luiz Chagas, aos 72 anos. Ele é pai dos músicos Tulipa e Gustavo Ruiz. A morte foi confirmada nesta quarta-feira (10/7) por meio das redes sociais da cantora. A causa da morte não foi divulgada.

Por anos, Chagas foi guitarrista da banda Isca de Polícia, de Itamar Assumpção. Ele também ajudou a vanguarda paulistana, movimento musical dos anos 1980. Entre suas composições destaca-se a música Sushi, de Efêmera, primeira parceria entre eles.

Leia também: Isabella Fiorentino emociona com vídeo de filho com paralisia cerebral

"Sou apaixonada por esses desdobramentos todos e agradeço todo mundo que escuta sushi com o coração e faz ela cintilar no atemporal. Em tempos de escassez e dispersão uma música que atravessa o tempo é um baita de um tesouro", escreveu Tulipa em post em junho que relembrava a parceria.

De acordo com a descrição do artista no site da Brocal Produtora, responsável por agenciar sua carreira, "essa pluralidade faz de Chagas uma referência para muitos talentos da nova geração, relação que se desdobra em participações especiais tanto na escrita quanto na música". A agência também destacou os dois prêmios Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) em que venceu.

Ainda de acordo com a agência, em sua carreira jornalística teve passagens nos jornais Diário da Noite, IstoÉ, Jornal da Tarde, Estadão, Folha de S. Paulo.