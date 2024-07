Isabella Fiorentino emociona com vídeo de filho com paralisia cerebral

Isabella Fiorentino emocionou os internautas com um vídeo de seu filho, Lorenzo, andando na praia. A criança, que tem paralisia cerebral, sempre precisou de ajuda para andar.

No vídeo, compartilhado no Instagram, Isabella aparece ao lado do filho, andando em direção à água do mar. "Motivação é tudo! Lorenzo sempre andou com ajuda de um adulto ou do andador! Mas quando está motivado, feliz, pleno e eufórico, dispara a andar com força e equilíbrio!", disse Fiorentino.

A modelo aproveitou a publicação para enaltecer a família. "Esse menino é um orgulho e exemplo pra todos nós! Obrigada meu Deus por ter filhos tão perfeitos e um marido que… ah dele não falo não, guardo só pra mim!", compartilhou.

Isabella é casada com Stefano Hawilla desde 2018 e, juntos, são pais de Lorenzo, Bernardo e Nicholas.