Cantor Igor Kannário é sedado para sessão de tatuagem de 8 horas

O ex-deputado federal e cantor Igor Kannário se submeteu a uma sessão de tatuagem que durou oito horas para preencher o corpo com desenhos. O trabalho foi realizado por seis tatuadores em uma clínica na Bahia.

Para passar pelo procedimento, Igor foi sedado e acompanhado por um médico. Segundo os tatuadores, essa foi a primeira vez que um cliente precisou ser sedado para fazer uma tatuagem na Bahia.

O momento foi gravado e publicado no Instagram do Capone Club. "Pela primeira vez na Bahia. Capone e o príncipe Kannário fazendo história. Muito obrigado por nos proporcionar essa vivência, irmão! Você tem o carinho, o respeito e a admiração de toda equipe do Capone Club", diz a legenda.

Nas imagens, o cantor e os tatuadores aparecem vestidos com uma roupa utilizada em centro cirúrgico. Em uma roda, eles se juntaram e fizeram uma oração antes de iniciar a sessão.

Kannário já tinha diversas tatuagens antes do procedimento. Após essa sessão, todo o corpo foi coberto.